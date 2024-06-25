Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Росреестр сообщил о двух рекордах с ипотекой в новостройках Москвы

В новостройках Москвы зарегистрирована рекордная доля ипотечных сделок Доля кредитных сделок на первичном рынке в мае 2024 года стала рекордной за всю историю статистики, а за январь — май зафиксирован рекорд по числу ДДУ В мае 2024 года доля сделок с ипотекой достигла 66,9% от всех договоров на первичном рынке Москвы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх