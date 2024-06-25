Росреестр сообщил о двух рекордах с ипотекой в новостройках Москвы

В новостройках Москвы зарегистрирована рекордная доля ипотечных сделок Доля кредитных сделок на первичном рынке в мае 2024 года стала рекордной за всю историю статистики, а за январь — май зафиксирован рекорд по числу ДДУ В мае 2024 года доля сделок с ипотекой достигла 66,9% от всех договоров на первичном рынке Москвы.