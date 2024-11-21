В китайском городе рядом с Приморьем тигр напал на человека

Власти китайского города Мишаня, граничащего с Ханкайским районом Приморского края, призвали население быть бдительнее и осторожнее из-за нападения амурского тигра на сельского жителя в соседнем округе Цитайхэ.
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