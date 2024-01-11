В Британии призвали за счет женщин решать кризис с новобранцами

Global look press/UK Ministry of Defence Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс на фоне серьезных проблем с набором персонала, особенно в ВМС страны, заявил, что он обеспокоен тем, что состав вооруженных сил не отражает состав общества в целом.
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