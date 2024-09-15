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"Учительница молодец": Конфликт педагога и 5-классника в Крыму закончился сотрясением и больницей - "К психологу нужно всю семью"

"Учительница молодец": Конфликт педагога и 5-классника в Крыму закончился сотрясением и больницей - "К психологу нужно всю семью"

Конфликт между учительницей и учеником 5 класса закончился ударом в висок, сотрясением и больницей. Мальчик сидел в телефоне весь урок, а после звонка на глазах у одноклассников нанёс педагогу удар в порыве ярости: "К психологу нужно всю семью".

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