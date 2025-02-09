Бывший муж Екатерины Климовой Игорь Петренко рассказал об отношениях с детьми от брака с актрисой. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ артист, долгое время не плативший алименты, заявил, что поддерживает теплое общение с сыновьями.