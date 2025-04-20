Россиянам перечислили обязательные действия при покупке дачи

За внешне идеальным объектом недвижимости могут скрываться юридические риски, включая споры о границах, обременения, ограничения в использовании земли и даже угрозу потери права собственности, предупредила адвокат, президент правового центра Advologia, управляющий партнер компании Veritas Lex Наталья Шалуба.
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