Gigabyte обеспечила GeForce RTX 4070 Super Aorus Master огромным запасом мощности — она всего на 3 % медленнее RTX 4070 Ti

Компания Gigabyte решила выжать из видеокарты GeForce RTX 4070 Super максимум. Производитель не только оснастил свою GeForce RTX 4070 Super Aorus Master огромным четырёхслотовым кулером, но также увеличил её максимальный лимит мощности до 350 Вт.
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