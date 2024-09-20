Новый iPhone 16 начнут продавать в России 21 сентября вопреки запрету Apple

Ритейлеры сумели обойти санкционные ограничения и готовы начать продажи в России раньше мировых.Новый iPhone 16 в России начнут продавать на сутки раньше, чем модель запустили в продажу в мире - уже в ближайшую субботу, 21 сентября.
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