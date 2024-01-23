Никита Мазепин встретился с Хабибом Нурмагомедовым

СоцсетиРоссийский пилот Никита Мазепин, выступавший в Формуле 1 в составе американской команды Haas и продолжающий карьеру в гонках спортпрототипов, встретился с Хабибом Нурмагомедовым — бывшим чемпионом UFC в лёгком весе и членом Зала славы UFC.