Бывший нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал об особенностях поведения канадских и американских фанатов во время матчей.
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