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Не только головная боль: вспышки на Солнце могут вызвать катаклизм планетарного масштаба

Не только головная боль: вспышки на Солнце могут вызвать катаклизм планетарного масштаба

Многие знают о том, что магнитные вспышки на Солнце могут вызывать головную боль и общее недомогание, но какие еще риски несет в себе это явление? О том, что сейчас творится с гигантской звездой, рассказал aif.

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