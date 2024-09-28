Полиция задержала педофила-рецидивиста, сбежавшего из-под стражи в Холмске

Насколько далеко удалось убежать педофилу-рецидивисту, поведали в сахалинском управлении МВД России.Сегодня жителям Холмска на Сахалине уже ничего не угрожает - полиция задержала педофила-рецидивиста, сбежавшего из-под стражи в психбольнице.