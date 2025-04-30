В Румынии спросили об Украине кандидата в президенты, не посетившего дебаты

Представительница неправительственной организации США в ходе дебатов кандидатов в президенты Румынии спросила у отсутствующего в зале кандидата в президенты страны Джордже Симиона, планирует ли он после завершения украинского конфликта поддержать участие румынских компаний в восстановлении Украины.
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