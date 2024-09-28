В Тамбовской области транспортные полицейские познакомили детей с профессией кинолога

Сотрудники Тамбовского ЛО МВД России на транспорте совместно с директором центра помощи бездомным животным «Доброе сердце» Людмилой Заварыкиной, организовали для детей из Белгородской области в лагере «Тамбовский Артек» мероприятие «Знакомство с профессией кинолог», реализуемое при поддержке Фонда Президентских Грантов.