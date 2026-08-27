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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Слуцкого была сталкерша в Китае: «Она была просто везде, через неделю у меня началась паранойя. Мне казалось, она какой-то приворот по-китайски говорила. Сначала смешно, а потом страшно»

Бывший главный тренер « Шанхай Шэньхуа » Леонид Слуцкий рассказал, как в Китае его преследовала девушка.

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