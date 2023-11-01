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Боливия разрывает дипотношения с Израилем из-за военной операции в секторе Газа

Боливия разрывает дипотношения с Израилем из-за военной операции в секторе Газа

Country: Bolivia Григорий ПотаповБоливия объявила о прекращении дипломатических отношений с Израилем в знак протеста против его военной операции в секторе Газа, которая продолжается уже более двух недель.

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