В России могут ввести госрегулирование цен на недвижимость: станет ли жилье доступнее

В Госдуме предложили установить государственное регулирование цен на жилье. По словам автора инициативы, депутата Сергея Миронова, рыночные механизмы в сфере недвижимости уже не работают, поэтому необходимо ввести контроль ценообразования в отрасли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии