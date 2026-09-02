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Царьград

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Юрист Соловьев объяснил, когда сверхурочная работа должна оплачиваться

Юрист Соловьев объяснил, когда сверхурочная работа должна оплачиваться

Сверхурочные по своей инициативе не оплачиваются.Заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью RT разъяснил, в каких случаях сверхурочная работа должна оплачиваться, а в каких — нет.

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