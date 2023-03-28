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«Молодежь у нас патриотичная»: глава комитета Госдумы по молодежной политике — об идеологии, Моргенштерне*, иноагентах и запрете компьютерных игр

«Молодежь у нас патриотичная»: глава комитета Госдумы по молодежной политике — об идеологии, Моргенштерне*, иноагентах и запрете компьютерных игр

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в интервью RTVI рассказал об идеологии в школах, отличии нового молодежного движения от советской пионерии, важности "Разговоров о важном", а также своем отношение к уехавшим из страны иноагентам и творчестве Моргенштерна* <strong>Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в интервью RTVI рассказал, нужна ли в школах идеология, в чем отличие "Движения первых" от пионерии, зачем нужны "Разговоры о важном" и для чего после начала боевых действий на Украине много студентов брали академотпуска.

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