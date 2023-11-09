Врач-диетолог Джутова перечислила главные ошибки желающих похудеть

Радикальные методы не помогут избавиться от лишнего веса.В стремлении скинуть несколько лишних килограммов человек зачастую прибегает к радикальным методам, ошибочнополагая, что так быстрее достигнет результата.
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