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Врач-диетолог Джутова перечислила главные ошибки желающих похудеть

Врач-диетолог Джутова перечислила главные ошибки желающих похудеть

Радикальные методы не помогут избавиться от лишнего веса.В стремлении скинуть несколько лишних килограммов человек зачастую прибегает к радикальным методам, ошибочнополагая, что так быстрее достигнет результата.

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