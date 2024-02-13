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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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На кого работает "барыня"? Собчак грозится судом после жёсткого расследования

На кого работает "барыня"? Собчак грозится судом после жёсткого расследования

Царьград Фото: globallookpress.com Собчак грозится судом после жёсткого расследования телеканала НТВ.

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Комментарии
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Lidiya Zavadskaya
Они и из-за застенков говном изойдутся... Чтобы оно не воняло, от него надо избавляться... Совсем!
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5 час.
Неизвестно Неизвестно
Есть в кого, ее маманя также увела Собчака из семьи. Наглая и высокомерная.
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4 час.
Андрей Кочеврягин
Лошадка???
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3 час.

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