Медведев предложил НАТО принять в альянс только Львовскую область

Зампред Совбеза в шутку также призвал НАТО «замахнуться на большее» и сделать членами организации Израиль и ПалестинуЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что действующим и бывшим чиновникам НАТО, которые предлагают принять Украину в альянс в обмен на отказ от Крыма и Донбасса, следует пойти дальше и признать территорией страны только Львовскую область.
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