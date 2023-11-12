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Медведев предложил НАТО принять в альянс только Львовскую область

Медведев предложил НАТО принять в альянс только Львовскую область

Зампред Совбеза в шутку также призвал НАТО «замахнуться на большее» и сделать членами организации Израиль и ПалестинуЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что действующим и бывшим чиновникам НАТО, которые предлагают принять Украину в альянс в обмен на отказ от Крыма и Донбасса, следует пойти дальше и признать территорией страны только Львовскую область.

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