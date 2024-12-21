Петрозаводчане требуют не допустить вырубки парка «Вилда» под завод

Суд принял коллективный иск с требованиями отменить распоряжение о праве аренды без торгов участка для строительства камнеобрабатывающего производства Петрозаводчане требуют не допустить вырубки парка «Вилда» под камнеобрабатывающий завод.
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