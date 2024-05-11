ВС РФ начали наступление на Харьков

ТГ

Татьяна Гусева

Молодцы наши ребята! Не ребята - мужики! Настоящие русские мужики! Поскольку, у нас все русские, кто любит Россию! И наши мужики - настоящие защитники своей земли. Честное слово, вы вселяете гордость за вас, и за нашу страну!