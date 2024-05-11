ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Робинзон Робинзонов
    Так коммунисты это и есть зло, которое нападает, убивает, разрушает, и хорошим людям приходится защищаться.А, может, диктату...
  • Астон Мартин
    так что тогда вы мешаете  делать это коммунистам ???А, может, диктату...
  • Сергей К
    Боюсь,  половину депутатов надо сажать. Они там все председатели. И чиновников дофига такого же сорта....  Чего жулье...ДВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ...

ВС РФ начали наступление на Харьков

ВС РФ начали наступление на Харьков

Источники с мест событий сообщают, что российские войска начали движение в направлении Харькова при мощной поддержке фронтовой авиации ВКС РФ.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Молодцы наши ребята! Не ребята - мужики! Настоящие русские мужики! Поскольку, у нас все русские, кто любит Россию! И наши мужики - настоящие защитники своей земли. Честное слово, вы вселяете гордость за вас, и за нашу страну!
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6 час.
Eduard
Ура,ура,ура!
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3 час.
николай ткаченко
Друг мой Колька встал и пошёл, а я вот не смог.
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3 час.

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