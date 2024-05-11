Источники с мест событий сообщают, что российские войска начали движение в направлении Харькова при мощной поддержке фронтовой авиации ВКС РФ.
ВС РФ начали наступление на Харьков
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Молодцы наши ребята! Не ребята - мужики! Настоящие русские мужики! Поскольку, у нас все русские, кто любит Россию! И наши мужики - настоящие защитники своей земли. Честное слово, вы вселяете гордость за вас, и за нашу страну!
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6 час.
Eduard
Ура,ура,ура!
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3 час.
николай ткаченко
Друг мой Колька встал и пошёл, а я вот не смог.
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3 час.
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