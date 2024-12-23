20 зарядных станций для электромобилей построили в Иркутской области за год

В 2024 году в Иркутской области построено 20 зарядных станций для электромобилей. Работы проводили в рамках проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта в России, деньги на это выделялись из бюджетов РФ и области.
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