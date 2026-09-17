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Пьяный житель Ижевска выронил гранату из кармана прямо во дворе, а дома у него обнаружили целый схрон.

Пьяный житель Ижевска выронил гранату из кармана прямо во дворе, а дома у него обнаружили целый схрон.

  Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска обвинили в хранении оружия, боеприпасов и наркотических средств. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, история началась с того, что в августе в одном из дворов Октябрьского района жители обнаружили гранату — предмет, похожий на РГД-5.

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