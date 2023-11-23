Жители Молжаниновского смогут принять участие в городском форуме волонтёров

В Москве 30 ноября и 1 декабря впервые пройдет форум волонтеров в сфере охраны здоровья. В нем могут принять участие опытные волонтеры, сотрудники некоммерческих организаций и студенты медицинских вузов и колледжей из Молжаниновского района.
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