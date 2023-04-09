Учёные с помощью ИИ создали роботов из живых тканей, и они начали самовоспроизводиться

Исследователи из лаборатории профессора Джоша Бонгарда в Университете Вермонта в США представили новый тип роботов под названием «ксеноботы» — это миниатюрные системы, созданные из органических клеток лягушек и способные к самовоспроизводству.
Исследователи из лаборатории профессора Джоша Бонгарда в Университете Вермонта в США представили новый тип роботов под названием «ксеноботы» — это миниатюрные системы, созданные из органических клеток лягушек и способные к самовоспроизводству.
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