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Учёные с помощью ИИ создали роботов из живых тканей, и они начали самовоспроизводиться

Учёные с помощью ИИ создали роботов из живых тканей, и они начали самовоспроизводиться

Исследователи из лаборатории профессора Джоша Бонгарда в Университете Вермонта в США представили новый тип роботов под названием «ксеноботы» — это миниатюрные системы, созданные из органических клеток лягушек и способные к самовоспроизводству.

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