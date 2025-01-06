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Вести Севастополь

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Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили воспитанников севастопольского интерната

Полицейский Дед Мороз и Снегурочка вместе с общественником поздравили с новогодними праздниками воспитанников севастопольского интерната В рамках ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Госавтоинспекции Севастополя совместно с представителем Общественного совета при УМВД Еленой Семёновой провели профилактическую акцию для воспитанников интерната №1.

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