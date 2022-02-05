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Когда она привела в дом инвалида на коляске, ее никто не понял … Но даже у кота глаза полезли на лоб, когда он однажды залез парню под одеяло!

Когда она привела в дом инвалида на коляске, ее никто не понял … Но даже у кота глаза полезли на лоб, когда он однажды залез парню под одеяло!

Наш очередной рассказ о чуде, которое произошло в жизни двух любящих людей. Хотя большинство из нас, можно сказать, сдержанно относятся к чудесам, рассказать эту историю, мы думаем, стоит.

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