«Не ждите скоро завершения СВО»: Путин огорошил элиты на закрытой встрече

Источники Telegram-канала INSIDER-T сообщают, что на съезде РСПП президент России Владимир Путин рекомендовал миллиардерам не рассчитывать на быстрое завершение СВО По информации собеседников канала, присутствовавших на закрытой части съезда Российского союза промышленников и предпринимателей ….
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