Участник программы управленческого резерва возглавил министерство образования Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 10 января, ФедералПресс. Алексей Мокрушин, назначенный временно исполняющим обязанности министра образования и науки Хабаровского края, является участником программы, направленной на развитие управленческого потенциала в сфере образования в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии