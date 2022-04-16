Поздравление Владимира Колокольцева с Днем ветерана органов внутренних дел Российской Федерации

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас с Днем ветерана органов внутренних дел и внутренних войск! Это праздник всех, кто с честью служил стране, защищая граждан от преступных посягательств, достойно представлял государство при выполнении интернационального долга, обеспечивал законность и правопорядок во время проведения контртеррористических операций.
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