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TRENDYMEN

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Рейтинг самых сложных женщин в мире. Россиянки оказались на первом месте

Рейтинг самых сложных женщин в мире. Россиянки оказались на первом месте

Ученым удалось составить достаточно пристрастный список из пяти стран, где живут наиболее «сложные» женщины.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Вадим Скоробогатов
Что значит сложная женщина???Из чего это СЛОЖЕНО???
Не любите женщин?
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2 м.
Elena Dmitrieva
ВераВерная
А россиянки, которые за чуркобесов выходят, т.н. &amp;quot;чернильницы&amp;quot;, какими требованиями к будущим мужьям руководствуются? Тоже теми же, что и автор тут привёл? Ответственность, надёжность, умение держать слово, уважительное отношение к женщине - какое это всё имеет отношение к целой армии искателей русских жён? Так что всё это условно, у каждой женщины - свои тараканы. Каждая &amp;quot;сложна&amp;quot; по-своему.
Эта категория, думаю, скорей всего по глупости и влюбленности , чаще всего.
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2 м.
АМ
Алиса Майская
Тупая статья. Кореянок покупают и ввозят в Европу в качестве &quot;жен&quot; с возможностью замены, в случае, если не оправдывает ожидания мужа. Российские барышни готовы вешаться на мужиков, лишь бы вывез в Европу, (позорище), немки надеются только на себя и поэтому замуж не торопятся, (меняют партнеров так часто, как это позволяет их женская привлекательность), о француженках вот ничего не скажу))
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2 м.