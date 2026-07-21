Рейтинг самых сложных женщин в мире. Россиянки оказались на первом месте

А россиянки, которые за чуркобесов выходят, т.н. &quot;чернильницы&quot;, какими требованиями к будущим мужьям руководствуются? Тоже теми же, что и автор тут привёл? Ответственность, надёжность, умение держать слово, уважительное отношение к женщине - какое это всё имеет отношение к целой армии искателей русских жён? Так что всё это условно, у каждой женщины - свои тараканы. Каждая &quot;сложна&quot; по-своему.

АМ

Алиса Майская

Тупая статья. Кореянок покупают и ввозят в Европу в качестве "жен" с возможностью замены, в случае, если не оправдывает ожидания мужа. Российские барышни готовы вешаться на мужиков, лишь бы вывез в Европу, (позорище), немки надеются только на себя и поэтому замуж не торопятся, (меняют партнеров так часто, как это позволяет их женская привлекательность), о француженках вот ничего не скажу))