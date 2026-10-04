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РЕН ТВ

195 242 подписчика

Сборная Португалии потеряла 1,5 млн подписчиков после ухода Роналду

Сборная Португалии потеряла 1,5 млн подписчиков после ухода Роналду

IMAGO/Ball Raw Images/TASS Около 1,5 миллиона человек отписались от аккаунта сборной Португалии по футболу в соцсети Instagram* после ухода из расположения команды знаменитого форварда Криштиану Роналду.

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