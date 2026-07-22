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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко о Синнере: «У нас похожий стиль игры»

Арина Соболенко высказалась о противостоянии Янника Синнера и Карлоса Алькараса . – Вопрос про Синкараса – Карлоса Алькараса и Янника Синнера , их так называют.

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