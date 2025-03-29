Платежом закрасим: налоговики начнут взыскивать долги физлиц без суда

Федсобрание рассматривает законопроект, которой позволит налоговым органам вне суда взыскивать с граждан задолженность по налогам, сборам и страховым взносам, исчисляемым физлицом самостоятельно (при подаче деклараций, применении специального налогового режима для самозанятых).
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