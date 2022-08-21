Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Касьянова
    Отличный получился митинг!!!Всей душой поддер...
  • Александр Лейтенант
    Похоже, что они только в акватории Средней бухты Финского залива "покрасоваться" могут. В реальном бою эти корыта бес...В Кронштадте на ф...
  • АНП
    Может быть,но после училищ ушлые либералы найдут лазейки к мозгам молодых людей и засерут их своей блевотиной.Суворовские и нах...

На площадках конкурсов «Страж порядка» и «Дорожный патруль» все гости могут попробовать себя в роли военного полицейского

На площадках конкурсов «Страж порядка» и «Дорожный патруль» все гости могут попробовать себя в роли военного полицейского

Так, на площадке болельщиков соревнований «Страж порядка» любой желающий может принять участие в конкурсе «Стань военным полицейским», который имитирует этапы реальных состязаний.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх