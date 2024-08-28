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В Киеве озаботились, куда «после перемоги» сажать «крымчан-коллаборантов» – в укро-тюрьмах нет мест

В Киеве озаботились, куда «после перемоги» сажать «крымчан-коллаборантов» – в укро-тюрьмах нет мест

На Украине гадают, как наказать крымчан за работу в российском Крыму и не перегрузить тюрьмы. Даже если выпустить на свободу всех уголовников и дезертиров, 115 тысяч мест в тюрьмах не хватит для лишения свободы всех «коллаборантов».

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Комментарии
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Н
Ната
Дурень думкой багатие! Дурак мечтаниями богатеет!
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18 час.
Федор Родников
Всё больше убеждаешься,что не только Украина должна прекратить своё существование,но и все хохловыебки.
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16 час.

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