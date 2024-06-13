Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

881 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Итог работы свадебный кортеж к стенам кремля и полная несостоятельность силовых структур и правоохранительных органов...В УТ МВД России п...
  • Сергей Васильевич
    Сколько пляжей не обследовано? Сколько их вызывают тревогу и заботу МЧС?МЧС России: более...
  • Tania Еременко
    🙃🤮😱 Наверняка, крабовая королева замешана  в этой афере.)))Следователями тра...

По понтонному мосту военнослужащие ВВО переправили через реку Джида свыше 300 единиц автомобильной техники

По понтонному мосту военнослужащие ВВО переправили через реку Джида свыше 300 единиц автомобильной техники

Длина мостовой переправы составила 105 метров, для ее наращивания в случае подъема уровня воды создан запас понтонных звеньев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх