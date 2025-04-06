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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич не согласен с Дзюбой в выборе Жиркова лучшим российским игроком XXI века: «Я бы назвал Аршавина. Андрей разнообразнее»

Комментатор отреагировал на слова форварда «Акрона» Артема Дзюбы, назвавшего Юрия Жиркова лучшим российским игроком XXI века.

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