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«ПСЖ» не проигрывает при Гальтье – 13 побед и 4 ничьих

«ПСЖ» не проигрывает при Гальтье – 13 побед и 4 ничьих

«ПСЖ» ни разу не проиграл при тренере Кристофе Гальтье. Гальтье возглавил парижан в межсезонье, при нем у команды нет поражений – 13 побед и 4 ничьих.

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