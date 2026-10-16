Продажи книг о "Формуле 1" в "Читай-городе" в России за три года увеличились на 76%. Максимальный спрос зафиксирован в августе 2025 и 2026 годов.
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