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Ротенберг о «Слове пацана»: «Здорово, что у нас появился такой сериал, не какой-то там американский Netflix. У нас свои культура и история. Мы живем в России, гордимся родиной, у нас великая страна»

– Насколько вам близок сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»? – Для меня это близко. Я родился в 1981 году и в первые годы видел все, через что проходила вся страна.

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