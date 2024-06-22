Минобороны РФ: российские военные нанесли групповой удар по энергетическим

Алина Белова

Сегодня скорбный день - нападение фашистов на СССР. Благодарим наших военных за их безупречную, отличную работу по защите Родины Они не посрамят своих дедов и прадедов проливавших кровь в те дни. Спасибо вам, ребята, за ваш героический труд.