«Локомотив» впервые с 2017 года вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» вышел в полуфинальную серию Кубка Гагарина впервые с 2017 года. 30 марта команда обыграла «Авангард» в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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