Роспотребнадзор подготовил рекомендации по включению рыбы в школьное и дошкольное меню

Роспотребнадзор утвердил методические рекомендации по включению рыбы и морепродуктов в детский рацион; воспитанникам детских садов предлагается добавить в меню нежирные и среднежирные сорта рыбы, а школьникам – холодные блюда, а также блюда, в рецептуру которых входят морепродукты, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.