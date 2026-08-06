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Роспотребнадзор подготовил рекомендации по включению рыбы в школьное и дошкольное меню

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по включению рыбы в школьное и дошкольное меню

Роспотребнадзор утвердил методические рекомендации по включению рыбы и морепродуктов в детский рацион; воспитанникам детских садов предлагается добавить в меню нежирные и среднежирные сорта рыбы, а школьникам – холодные блюда, а также блюда, в рецептуру которых входят морепродукты, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

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