"Такие люди представляют для нас опасность", или История большой, но маленькой войны президента с олигархами

Путин анонсировал войну с олигархами в России. Отвечая на вопрос журналистов 22 декабря 2022 года, он выразился точнее: «Если человек не связывает свою жизнь с этой страной, а просто деньги отсюда вынимает, а всё там, за границей – тогда он дорожит не страной, в которой он живёт и где зарабатывает, а дорожит хорошими отношениями там, где у него имущество и деньги на счетах.