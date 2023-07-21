Медвежий угол

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"Такие люди представляют для нас опасность", или История большой, но маленькой войны президента с олигархами

"Такие люди представляют для нас опасность", или История большой, но маленькой войны президента с олигархами

Путин анонсировал войну с олигархами в России. Отвечая на вопрос журналистов 22 декабря 2022 года, он выразился точнее: «Если человек не связывает свою жизнь с этой страной, а просто деньги отсюда вынимает, а всё там, за границей – тогда он дорожит не страной, в которой он живёт и где зарабатывает, а дорожит хорошими отношениями там, где у него имущество и деньги на счетах.

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Комментарии
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ИД
Игорь Джанти
Анекдот из советских времен. В придорожное кафе заходит посетитель  и видит  на стенах висят плакаты &quot;Смерть мухам &quot; , &quot; Истребим  мух &quot; , &quot; Война мухам  &quot; и  огромное количество мух на столах , стенах , посуде. Вошедший спрашивает буфетчика , почему столько мух , если им объявили войну  , тот отвечает - &quot; Вы знаете , мы воевали , но они победили &quot;
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8 час.
Nikolay Kuchkov
Мухи с мухами воевали, крупные, самые зелёные руководят борьбой с мухами...
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4 час.
ВГ
Владимир Галацевич
Избавляется не от благодетелей, а от ворюг!
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3 час.

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