Путин анонсировал войну с олигархами в России. Отвечая на вопрос журналистов 22 декабря 2022 года, он выразился точнее: «Если человек не связывает свою жизнь с этой страной, а просто деньги отсюда вынимает, а всё там, за границей – тогда он дорожит не страной, в которой он живёт и где зарабатывает, а дорожит хорошими отношениями там, где у него имущество и деньги на счетах.
"Такие люди представляют для нас опасность", или История большой, но маленькой войны президента с олигархами
Комментарии
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ИД
Игорь Джанти
Анекдот из советских времен. В придорожное кафе заходит посетитель и видит на стенах висят плакаты "Смерть мухам " , " Истребим мух " , " Война мухам " и огромное количество мух на столах , стенах , посуде. Вошедший спрашивает буфетчика , почему столько мух , если им объявили войну , тот отвечает - " Вы знаете , мы воевали , но они победили "
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8 час.
Nikolay Kuchkov
Мухи с мухами воевали, крупные, самые зелёные руководят борьбой с мухами...
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4 час.
ВГ
Владимир Галацевич
Избавляется не от благодетелей, а от ворюг!
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3 час.
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