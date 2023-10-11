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Впервые в истории долг США вырос на полтриллиона долларов всего за три недели

Впервые в истории долг США вырос на полтриллиона долларов всего за три недели

Американский долг продолжает бить рекорды. После того как в конгрессе и администрации США договорились сделать «ход конём», фактически отменив верхнюю планку госдолга до вступления в должность следующего президента, рост в значительной степени ускорился.

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