В Роспотребнадзоре рассказали, когда произойдет спад сезонной заболеваемости ОРВИ

По словам Анны Поповой, случится это в конце апреля Заболеваемость коронавирусом, гриппом и ОРВИ в России снижается, к концу апреля ситуация с сезонным подъемом острых респираторных вирусных инфекций может сойти на нет, сообщила НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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