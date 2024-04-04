В Роспотребнадзоре рассказали, когда произойдет спад сезонной заболеваемости ОРВИ

По словам Анны Поповой, случится это в конце апреля Заболеваемость коронавирусом, гриппом и ОРВИ в России снижается, к концу апреля ситуация с сезонным подъемом острых респираторных вирусных инфекций может сойти на нет, сообщила НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова.